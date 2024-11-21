Атака РФ на Дніпропетровщину: які наслідки обстрілу

Ворог цинічно вдарив по мирних людях.
Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину поранено 17 людей. Серед них є діти.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Деталі
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 21 листопада 2024 року російські військові атакували Дніпро та Кривий Ріг. Поранення отримали 17 людей. Серед них двоє дітей, віком 16 і 17 років.
Пошкоджено промислове підприємство, житлові будинки, адмінбудівлю, медзаклад, котельню, гаражі.
Нагадаємо, унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу 21 листопада кількість постраждалих зросла до 17. У місті пошкоджені багатоквартирні будинки та машини.
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