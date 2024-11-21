Метеорологи зафіксували рідкісне явище "Циклон-бомбу": які будуть наслідки (відео)

Сезон дощів на західному узбережжі США розпочався. Метеорологи зафіксували об'єднання атмосферної річки, що переносить вологу з тропіків, і циклону-бомби поблизу північно-західного узбережжя Тихого океану.

Про це повідомило видання Science Alert.

19 листопада 2024 року в горах спостерігали сильний мокрий сніг, а зливи обрушилися на узбережжя Орегону та Каліфорнії. Очікується, що шторми триватимуть кілька днів, супроводжуючись вітрами до 112 км/год.

Метеоролог з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Чад Хект зауважив, що поєднання цих двох явищ ускладнює прогнозування погоди.

"Атмосферна річка – це саме те, як вона звучить – це довга вузька річка водяної пари в нижніх шарах атмосфери. Ці річки в небі транспортують вологу із субтропіків у середні широти", - йдеться в матеріалі.

Однак цей шторм обіцяє бути потужнішим за звичайні атмосферні річки. Причиною є циклон-бомба — позатропічний циклон, що швидко посилюється, підживлюючи атмосферну річку, створюючи надзвичайно сильні та непередбачувані погодні умови.

Наслідки метеорологічного явища

Цьогорічна атмосферна річка, за словами метеоролога Хекта, вражає своєю тривалістю. Науковці прогнозують, що вона продовжить доставляти вологу до узбережжя ще кілька днів і може поширитися на південь. Водночас циклон-бомба над північним заходом Тихого океану обертатиметься, посилаючи фронтальні хвилі, що сприятимуть глибинному проникненню атмосферної річки в країну.

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Це явище створює певні труднощі в прогнозуванні, адже циклони здатні змінювати характер погодних умов. Очікується, що на регіон обрушиться значна кількість опадів, включаючи дощі та сніг. Водночас є й позитивний бік — шторм приходить на початку сезону, коли ґрунти ще відносно сухі, що дозволяє їм вбирати більшу кількість вологи.

За словами Хекта, один потужний шторм поки що не дозволяє точно передбачити, що станеться в регіоні в майбутньому.

Нагадаємо, перші дослідження ґрунту з темного боку Місяця розкрили нові факти.

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