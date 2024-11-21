Метеорологи зафиксировали редкое явление "Циклон-бомбу": какие будут последствия (видео)

Сезон дождей на западном побережье США начался. Метеорологи зафиксировали объединение атмосферной реки, переносящей влагу из тропиков, и циклона-бомбы у северо-западного побережья Тихого океана.

Об этом сообщило издание Science Alert.

19 ноября 2024 года в горах наблюдался сильный мокрый снег, а ливни обрушились на побережье Орегона и Калифорнии. Ожидается, что штормы продлятся несколько дней, сопровождаясь ветрами до 112 км/ч.

Метеоролог из Калифорнийского университета в Сан-Диего Чад Хект отметил, что сочетание этих двух явлений затрудняет прогнозирование погоды.

"Атмосферная река – это именно то, как она звучит – это длинная узкая река водяных паров в нижних слоях атмосферы. Эти реки в небе транспортируют влагу из субтропиков в средние широты", — говорится в материале.

Однако этот шторм обещает быть мощнее обычных атмосферных речек. Причиной является циклон-бомба — быстро усиливающийся внетропический циклон, подпитывая атмосферную реку, создавая чрезвычайно сильные и непредсказуемые погодные условия.

Последствия метеорологического явления

Нынешняя атмосферная река, по словам метеоролога Хекта, поражает своей продолжительностью. Ученые прогнозируют, что она продолжит доставлять влагу на побережье еще несколько дней и может распространиться на юг. В то же время циклон-бомба над северо-западом Тихого океана будет вращаться, посылая фронтальные волны, способствующие глубинному проникновению атмосферной реки в страну.

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Это явление создает определенные трудности в прогнозировании, ведь циклоны способны изменять характер погодных условий. Ожидается, что регион обрушится значительное количество осадков, включая дожди и снег. В то же время, есть и положительная сторона — шторм приходит в начале сезона, когда почвы еще относительно сухие, что позволяет им впитывать большее количество влаги.

По словам Хекта, один мощный шторм пока не позволяет точно предположить, что произойдет в будущем регионе.

Напомним, первые исследования почвы с темной стороны Луны раскрыли новые факты.

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