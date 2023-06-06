Австралия готова передать Украине несколько десятков списанных бомбардировщиков — СМИ

Австралия, США и Украина обсуждают возможность передачи Украине истребителей F/A-18 Hornets.

Об этом сообщает The Australian Financial Review.

Королевские ВВС Австралии планировали утилизировать 41 истребитель F/A-18 Hornets. Их собирались либо продать для использования в учебных целях, либо вообще уничтожить.

Теперь их могут передать Украине, однако неизвестно, пригодны ли все эти самолеты к эксплуатации. Издание предполагает, что некоторые из воздушных судов подходят только для разбора на детали.

Отмечается, что главным условием передачи является использование истребителей исключительно в воздушном пространстве Украины.

Следует отметить, что F/A 18-Hornet – это американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик, разработанный в 1970-х годах. Сейчас он снят с производства, однако до сих пор находится на вооружении США, Канады, Австралии, Испании, Швейцарии, Финляндии, Кувейта и Малайзии.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква сообщал, что в так называемую "коалицию истребителей" для Украины вошли восемь стран. Теперь речь идет не только о F-16, но и о других моделях современных боевых самолетов.

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