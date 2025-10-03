- Дата публикации
Бабье лето в октябре: синоптик огорчил прогнозом
Украинцев ожидает потепление после дождей, однако устойчивой теплой погоды не прогнозируется в ближайшее время.
В ближайшие дни в Украине станет теплее и отступят дожди, но бабьего лета пока стоит ожидать.
Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.
По его данным, 3 октября будет перерыв в дождях и не очень высокая температура.
«Октябрь сразу погрузил нас в осенний холод и дожди. За 2,5 дня выпало от 4 до 40 мм осадков, что соответствует 20-240% нормы первой декады октября. Температурный фон снизился до 5-8 градусов, что ниже климатической нормы на 3-6 градусов. Такую погоду обусловил уже заполняющийся южный циклон с запада Черного моря», — отметил он.
По данным синоптика, новая рабочая неделя обещает больше тепла и меньше влаги. Однако погожей погоды бабьего лета еще нужно подождать.
Ранее синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что октябрь начнется с антициклона в северо-восточной части Европы и области пониженного давления над Балканским полуостровом и Адриатическим морем.