Украина
176
1 мин

Бабье лето в октябре: синоптик огорчил прогнозом

Украинцев ожидает потепление после дождей, однако устойчивой теплой погоды не прогнозируется в ближайшее время.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В ближайшие дни станет теплее

В ближайшие дни станет теплее / © Pixabay

В ближайшие дни в Украине станет теплее и отступят дожди, но бабьего лета пока стоит ожидать.

Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

По его данным, 3 октября будет перерыв в дождях и не очень высокая температура.

«Октябрь сразу погрузил нас в осенний холод и дожди. За 2,5 дня выпало от 4 до 40 мм осадков, что соответствует 20-240% нормы первой декады октября. Температурный фон снизился до 5-8 градусов, что ниже климатической нормы на 3-6 градусов. Такую погоду обусловил уже заполняющийся южный циклон с запада Черного моря», — отметил он.

По данным синоптика, новая рабочая неделя обещает больше тепла и меньше влаги. Однако погожей погоды бабьего лета еще нужно подождать.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что октябрь начнется с антициклона в северо-восточной части Европы и области пониженного давления над Балканским полуостровом и Адриатическим морем.

