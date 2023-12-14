Бельгийский премьер посоветовал Орбану "держать язык за зубами"

Премьерминистр Венгрии Виктор Орбан намерен ветировать решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС, воздержавшись от голосования. После этого бельгийский премьер Александер Де Кро посоветовал ему "держать язык за зубами".

Об этом пишет Politico.

"Придется держать язык за зубами"

Бельгийский премьер-министр Александер Де Кроо прямо обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

"Если вы участвуете в принятии решения – то есть вы не налагаете вето на решение – после этого вам просто придется держать язык за зубами", – сказал политик журналистам.

Впоследствии он пожалел о своих словах. Де Кроо быстро добавил, что "не должен был этого говорить".

"Единственное, что имеет значение, используете ли вы свое право вето или нет", – подытожил Де Кроо, обращаясь к венгерскому лидеру.

Напомним, решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС было принято в отсутствие венгерского премьера Виктора Орбана, что позволило избежать вето. Об этом сообщили высокопоставленные должностные лица институтов ЕС. Что касается самого Орбана, то глава Венгрии подтвердил, что воздержался во время голосования за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, а своего отношения к этому не изменил.

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