- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 217
- Время на прочтение
- 1 мин
Блэкаут на ЧАЭС: есть ли негативные последствия после обстрела РФ
На данный момент угрозу для ЧАЭС удалось устранить.
Блэкаут, который устроили россияне, прицельно ударив по подстанции, что питает Чернобыльскую атомную электростанцию — это ядерный терроризм со стороны России. К нему мы уже привыкли.
Об этом в эфире «КИЇВ24» сказал Ярослав Емельяненко, член общественного совета Государственного агентства по управлению зоной отчуждения ЧАЭС.
По его словам, РФ то и дело пытается пробить защиту, «размыв» безопасность наших ядерных объектов. А эти системы, которые работают на станции, разрабатывались для работы в мирное время.
«Благодаря профессионализму сотрудников ЧАЭС негативных последствий удалось избежать», — подчеркнул он.
Ранее речь шла о том, что на Чернобыльской атомной электростанции произошел блэкаут из-за российских обстрелов города Славутич. Он длился в течение трех часов.
Из-за обстрела без электроснабжения остался новый безопасный конфайнмент (НБК). Этот объект еще известен как «Арка». Его ключевая задача — изолировать разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС.
Специалисты предостерегают, что НБК является критически важным для экологической безопасности, поскольку он предотвращает выброс радиоактивных материалов в окружающую среду.