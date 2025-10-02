Блэкаут на ЧАЭС: есть ли негативные последствия после обстрела РФ

ЧАЭС

Блэкаут, который устроили россияне, прицельно ударив по подстанции, что питает Чернобыльскую атомную электростанцию — это ядерный терроризм со стороны России. К нему мы уже привыкли.

Об этом в эфире «КИЇВ24» сказал Ярослав Емельяненко, член общественного совета Государственного агентства по управлению зоной отчуждения ЧАЭС.

По его словам, РФ то и дело пытается пробить защиту, «размыв» безопасность наших ядерных объектов. А эти системы, которые работают на станции, разрабатывались для работы в мирное время.

«Благодаря профессионализму сотрудников ЧАЭС негативных последствий удалось избежать», — подчеркнул он.

Ранее речь шла о том, что на Чернобыльской атомной электростанции произошел блэкаут из-за российских обстрелов города Славутич. Он длился в течение трех часов.

Из-за обстрела без электроснабжения остался новый безопасный конфайнмент (НБК). Этот объект еще известен как «Арка». Его ключевая задача — изолировать разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС.

Специалисты предостерегают, что НБК является критически важным для экологической безопасности, поскольку он предотвращает выброс радиоактивных материалов в окружающую среду.