Украина
217
1 мин

Блэкаут на ЧАЭС: есть ли негативные последствия после обстрела РФ

На данный момент угрозу для ЧАЭС удалось устранить.

Катерина Сердюк
ЧАЭС

Блэкаут, который устроили россияне, прицельно ударив по подстанции, что питает Чернобыльскую атомную электростанцию — это ядерный терроризм со стороны России. К нему мы уже привыкли.

Об этом в эфире «КИЇВ24» сказал Ярослав Емельяненко, член общественного совета Государственного агентства по управлению зоной отчуждения ЧАЭС.

По его словам, РФ то и дело пытается пробить защиту, «размыв» безопасность наших ядерных объектов. А эти системы, которые работают на станции, разрабатывались для работы в мирное время.

«Благодаря профессионализму сотрудников ЧАЭС негативных последствий удалось избежать», — подчеркнул он.

Ранее речь шла о том, что на Чернобыльской атомной электростанции произошел блэкаут из-за российских обстрелов города Славутич. Он длился в течение трех часов.

Из-за обстрела без электроснабжения остался новый безопасный конфайнмент (НБК). Этот объект еще известен как «Арка». Его ключевая задача — изолировать разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС.

Специалисты предостерегают, что НБК является критически важным для экологической безопасности, поскольку он предотвращает выброс радиоактивных материалов в окружающую среду.

217
