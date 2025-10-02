Tomahawk как шантаж: эксперт объяснил, почему Трамп не даст Украине ракеты

Tomahawk / © Википедия

Реклама

Администрация Дональда Трампа рассматривает поставки ракет большой дальности Tomahawk Украине, но эксперт объяснил, что это лишь предмет давления на Кремль, а не реальное оружие. Даже в случае получения Украины будет сложно их применить из-за отсутствия наземных пусковых установок.

Об этом рассказал глава ОО «Украина в НАТО» Юрий Романюк в эфире 24 Канала.

Он отметил, что этот вопрос является лишь стратегией Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что сама идея поставок этих ракет большой дальности очень пугает Россию и Владимира Путина.

Реклама

Однако, по мнению эксперта, Дональд Трамп преследует конкретную цель в этой стратегии:

«Трамп хочет использовать вопрос передачи этих ракет Украине только для того, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров в любом формате. Поэтому не стоит радоваться, что мы получим Tomahawk в ближайший месяц», — подчеркнул Романюк.

Романюк обратил внимание на критический нюанс: даже если США решат передать Украине ракеты Tomahawk, это не обязательно означает возможность их применения.

Эксперт предполагает, что Вашингтон может послать несколько ракет, но без соответствующей пусковой установки.

Реклама

«Мы можем их фотографировать, выставлять в социальные сети, чтобы вроде бы испугать Москву. Однако это не поможет, ведь применить их мы не сможем», — объяснил он.

Романюк добавил, что Украина ожидает от Соединенных Штатов другой более практической помощи. В частности, страна впервые может получить от Вашингтона разведывательную поддержку, которая стремится эффективнее наносить удары по территории России.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Генеральной Ассамблее ООН поднял вопрос о возможности передачи Украине американских крылатых ракет большой дальности Tomahawk.