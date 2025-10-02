Patriot / © Getty Images

Месяцы разрушительных российских воздушных атак свидетельствуют о том, что Москве удалось модифицировать свои ракеты для уклонения от противовоздушной обороны Украины. На этой неделе Воздушные силы Украины сообщили, что все четыре ракеты Искандер-М, выпущенные за ночь, преодолели систему ПВО страны и поразили свои цели.

Об этом пишет Financial Times.

По словам украинских и западных чиновников, Россия модернизировала мобильный комплекс «Искандер-М» и баллистические ракеты воздушного базирования «Кинжал».

«Теперь ракеты следуют типичной траекторией, а затем отклоняются и переходят в крутое пике или выполняют маневры, которые „сбивают с толку и уклоняются“ от перехватчиков Patriot», — отмечают эксперты.

Один бывший украинский чиновник назвал это «переломным моментом для России».

ЗРК Patriot является единственным в арсенале Киева, способным сбивать российские баллистические ракеты. Данные украинских ВВС, проанализированные Financial Times, демонстрируют тревожную динамику:

Летом уровень перехвата баллистических ракет улучшился, достигнув 37% в августе.

В сентябре показатель резко упал до 6%, невзирая на сокращение количества запусков.

Западный чиновник подтвердил, что первым признаком модернизации стало заметное понижение показателей перехвата. Новая «схема» заключается в том, что ракеты «Искандер-М» ведут себя иначе на «конечной фазе» полета, что затрудняет их перехват. Аналитики считают, что повышение эффективности, вероятно, обусловлено корректировкой программного обеспечения, позволяющей ракете выполнить быстрый маневр перед ударом.

Новая ракетная кампания уже нанесла серьезный ущерб: этим летом ракетные обстрелы поразили по меньшей мере четыре завода по производству беспилотников в Киеве и его окрестностях, включая завод, производящий турецкие БПЛА Bayraktar.

Президент Владимир Зеленский предупредил, что Москва возвращается к своей традиционной стратегии ударов по энергосистеме Украины, чтобы погрузить страну в темноту. Однако развитие ракетных технологий России делает эту угрозу в текущем году значительно острее.

Украина делится данными о поражении систем Patriot с Пентагоном и производителями, однако, по словам официальных лиц, обновления часто отстают от меняющейся тактики Москвы. Киев вынужден «играть в игру на адаптацию» в то время, когда сам сталкивается с замедлением поставок перехватчиков ПВО от западных партнеров.

Напомним, при этом Россия пытается склонить США к нормализации отношений, используя ядерные угрозы и экономические стимулы. В то же время, Москва отказывается от переговоров с Украиной и сознательно затягивает войну.