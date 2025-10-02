- Дата публикации
Можно ли холостякам нести гроб: священник объяснил все нюансы
Холостым мужчинам можно нести гроб, поскольку, согласно разъяснениям представителей церкви, это не запрещается, а является делом милосердия и уважения к умершему.
Обряд погребения всегда был окутан огромным количеством предрассудков, которые не рекомендуется нарушать. В народе есть поверье, что холостякам нельзя нести гроб — навлечете беду.
Действительно ли это так, священник ПУЦ Олексей Филюк дал объяснение.
«Конечно, можно. Но люди в селах попридумывали, что „упаси Боже, если Иван неженатый, а гроб нанести“. А если некому, то кто должен нести? Священник должен нести? Можно нести и холостым, и женатым. Дела милосердия исполнять, любить Бога, жить по Евангелию, умерших похоронить — это нормально», — подчеркнул священник.
Он рассказал, что его сыновья находились в ситуациях, когда они еще были холостыми и несли гроб.
