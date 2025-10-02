ТСН в социальных сетях

Можно ли холостякам нести гроб: священник объяснил все нюансы

Холостым мужчинам можно нести гроб, поскольку, согласно разъяснениям представителей церкви, это не запрещается, а является делом милосердия и уважения к умершему.

Вера Хмельницкая
Церковь не запрещает холостякам нести тело умершего

Церковь не запрещает холостякам нести тело умершего / © Pixabay

Обряд погребения всегда был окутан огромным количеством предрассудков, которые не рекомендуется нарушать. В народе есть поверье, что холостякам нельзя нести гроб — навлечете беду.

Действительно ли это так, священник ПУЦ Олексей Филюк дал объяснение.

«Конечно, можно. Но люди в селах попридумывали, что „упаси Боже, если Иван неженатый, а гроб нанести“. А если некому, то кто должен нести? Священник должен нести? Можно нести и холостым, и женатым. Дела милосердия исполнять, любить Бога, жить по Евангелию, умерших похоронить — это нормально», — подчеркнул священник.

Он рассказал, что его сыновья находились в ситуациях, когда они еще были холостыми и несли гроб.

Ранее священник объяснил, в какой одежде нужно хоронить покойника. Нужно ли покупать новые вещи для захоронения — все детали читайте в новости.

