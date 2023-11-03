Брат Сергея Бубки обвинен в сотрудничестве с оккупантами

В четверг, 2 ноября, Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении соучредителю и директору донецкой фирмы "Монблан" Василию Бубке, брату бывшего главы Национального олимпийского комитета Сергея Бубки.

Текст подозрения опубликован на сайте Офиса генпрокурора.

Василию Бубке инкриминируют коллаборационизм и содействие деятельности террористической организации "ДНР".

В частности, в октябре 2014 года, говорится в опубликованном документе, он зарегистрировал фирму "Монблан", которая занимается розничной торговлей горючим, в так называемых "налоговых органах" террористической организации "ДНР". Соответственно возглавляемое им предприятие платило "налоги", "пошлины" и "сборы", тем самым финансируя террористов.

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После полномасштабного вторжения в марте 2023 года Василий Бубка осуществил перерегистрацию предприятия на временно оккупированной территории и заключал контракты на поставку нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов в интересах государства-агрессора.

На сайте Офиса генпрокурора опубликованы также повестки о вызове Василия Бубки в Главное следственное управление СБУ в Киеве, датированные 6, 7 и 8 ноября.

Напомним, ранее в журналистском расследовании проекта "Bihus.Info" речь шла о фирме "Монблан", которая принадлежит легкоатлету Сергею Бубке и его брату Василию, работает на временно оккупированных территориях и продает горючее террористам.

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