Брата Сергія Бубки звинувачено в співпраці з окупантами

У четвер, 2 листопада, Служба безпеки України заочно повідомила про підозру співзасновнику та директору донецької фірми “Монблан” Василю Бубці, брату колишнього голови Національного олімпійського комітету Сергія Бубки.

Текст підозри опубліковано на сайті Офісу генпрокурора.

Василю Бубці інкримінують колабораціонізм та сприяння діяльності терористичній організації “ДНР”.

Зокрема, у жовтні 2014 року, йдеться в опублікованому документі, він зареєстрував фірму “Монблан”, яка займається роздрібною торгівлею пальним, у так званих “податкових органах” терористичної організації “ДНР”. Відповідно очолюване ним підприємство сплачувало “податки”, “мита” та “збори”, тим самим фінансуючи терористів.

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Після повномасштабного вторгнення у березні 2023 року Василь Бубка здійснив перереєстрацію підприємства на тимчасово окупованій території та укладав контракти на постачання нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів в інтересах держави-агресора.

На сайті Офісу генпрокурора опубліковано також повістки про виклик Василя Бубки до Головного слідчого управління СБУ в Києві, датовані 6, 7 та 8 листопада.

Нагадаємо, раніше у журналістському розслідуванні проекту "Bihus.Info" йшлося про фірму “Монблан”, яка належить легкоатлету Сергію Бубці та його брату Василю, працює на тимчасово окупованих територіях і продає пальне терористам.

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