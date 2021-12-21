Церковный праздник 22 декабря: день почитания святой Анны — матери Девы Марии

Если на деревьях появлялся обильный иней, это предвещало хороший урожай.

22 декабря православная церковь чтит святую Анну — мать Девы Марии, поскольку именно в этот день она начала Богородицу.

История праздника

Анна была младшей дочерью священника Матфана и женой святого Иоакима. Прожив 50 лет в браке, Анна и Иоаким никак не могли родить ребенка. Однажды мужу явился ангел с известием о том, что его жена вскоре родит девочку. Это оказалось правдой: Анна зачала и 21 сентября (8 сентября по старому стилю) родила дочь Марию. Христиане отмечают оба праздника, связанные с появлением Богородицы на свет: и зачатие, и рождение.

Народные традиции и приметы

С праздника Зачатия Анны начинаются самые суровые дни зимы – морозные и темные. На саму Анну Темную приходится самый короткий день года – день зимнего солнцестояния.

Если на деревьях появлялся обильный иней, это предвещало хороший урожай. Смотрели также, как снег лежит у забора: если в упор — лето ждали плохое, а если с просветом — урожайное. Наши предки в этот день следили за облаками: если наши предки в этот день ожидают дождя, то он будет.

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На Анну беременные должны были поститься (в другие дни беременных от поста освобождали), избегать любых ссор и не попадаться на глаза никчемным и больным людям. Также им запрещалось разжигать огонь, вязать, вышивать и приниматься за любую другую работу, чтобы не помешать будущему ребенку. Люди верили, что огонь, который женщина разожжет в этот день, оставит метку на теле младенца; запутанные нити скрутят пуповину; а нищие передадут ему свое безобразие.

Кроме того, день святой Анны считали своим праздником пчеловоды. После утренней службы они шли в пчеловод, где располагались ульи. Шевели каждый улей и читали специальное заклинание на здоровье пчел и хороший сбор меда следующим летом.

Говорили также, что "на Зачатие волки сходятся, а после Крещения разбегаются". Считалось, что в этот период хищники собираются в большие стаи и становятся особенно опасными.

Что запрещено делать 22 декабря

В этот день беременные женщины отказывались от какой-либо работы и ничего не делали.

Женщинам запрещалось прясть, вязать и вообще брать в руки иглу или нити.

Следует помнить, что в этот день верующие соблюдают Рождественский пост, поэтому нельзя есть мясо и молочные продукты.

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