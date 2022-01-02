Церковный праздник 3 января: день памяти святого Прокопия

Морозная погода и небольшое количество снега 3 января предвещали засушливые летние дни.

3 января православная церковь чтит память Прокопия Вятского – юродивого христианского святого. В мире блаженный Прокопий известен под именем Плушков Прокопий Максимович.

История праздника

Прокопий родился в крестьянской семье в 1578 году и, по преданию, в 12 лет попал под удар молнии. Мальчик испытал шок и сильно повредился умом. Родители привезли его на лечение в Успенский Трифонов монастырь, где ребенка выходили и вылечили. Уже в юности у Прокопия был дар предсказания — предвидел болезни и выздоровления, предупреждал о пожарах. Назвал Прокопий и день своей смерти в 1627 году.

Народные традиции

В давние времена крестьяне дали этому дню название Полукорма, так как к этому дню тратилась половина корма, заготовленного на зиму для скота.

В этот день нужно было проверять хлева и овины и оценивать, хватит ли до наступления тепла запасов сена и соломы, а также шевелить зерно и гонять мышей.

В Прокопьев день девушки не выходили из дома, а с раннего утра имели пол. Чем больше зерна накинут – тем больше счастья привалит. Затем из зерна толкли муку, из которой пекли постный блин и готовили кисель. Все это нужно было делать в полной тишине. Блин съедали, запивая киселем и ни с кем не делились. Считалось, что если при этом загадать желание, оно обязательно сбудется.

Приметы

Выходили на улицу и громко кричали. Если эхо было далеким, значит, скоро наступят сильные морозы.

Если рассвет красный, значит, скоро начнется метель.

Если снега мало, но морозы достаточно сильные, значит лето будет засушливым и жарким. Кроме того, за днем предполагалась погода на сентябрь.

Если на земле лежит много снега – год будет плодородным.

Морозная погода и небольшое количество снега предвещали засушливые дни летом.

Если в лесу далеко и отчетливо слышно эхо – по приметам, ждите сильных морозов в ближайшие дни.

Если на земле лежит много снега 3 января – год будет плодородным. / Pexels

Что нельзя делать 3 января

3 января запрещается подсматривать и подслушивать. Считалось, что после этого можно лишиться зрения и слуха.

Не давайте присяги или обещания, а также не поднимайте предметы, найденные на земле.

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