Церковне свято 3 січня: день пам'яті святого Прокопія

Морозна погода і невелика кількість снігу 3 січня віщували посушливі дні влітку.

3 січня православна церква вшановує пам'ять Прокопія Вятського — юродивого християнського святого. У світі блаженний Прокоп відомий під ім'ям Прокопій Максимович Плушков.

Історія свята

Прокопій народився в селянській сім'ї 1578 року і, за переказами, у 12 років потрапив під удар блискавки. Хлопчик зазнав шоку і сильно пошкодився розумом. Батьки привезли його на лікування в Успенський Трифонів монастир, де дитину виходили і вилікували. Вже в юності Прокопій мав дар пророкування — передбачав хвороби і одужання, попереджав про пожежі. Назвав Прокопій і день своєї смерті 1627 року.

Народні традиції

У давниину селяни дали цьому дню назву Півкорму, бо до цього дня витрачалася половина корму, заготовленого на зиму для худоби.

Цього дня потрібно було перевіряти хліви та овини та оцінювати, чи вистачить до настання тепла запасів сіна та соломи, а також ворушити зерно та ганяти мишей.

У Прокоп'єв день дівчата не виходили з дому, а з раннього ранку міли підлогу. Чим більше зерна накинуть — тим більше щастя привалить. Потім із зерна товкли борошно, з якого пекли пісний млинець і готували кисіль. Все це потрібно було робити в повній тиші. Млинець з'їдали, запиваючи киселем і ні з ким не ділячись. Вважалося, що якщо при цьому загадати бажання, воно обов'язково здійсниться.

Прикмети

Виходили на вулицю і голосно кричали. Якщо відлуння було далеким, значить, скоро настануть сильні морози.

Якщо світанок червоний, значить, скоро почнеться заметіль.

Якщо снігу мало, але морози досить сильні, значить, літо буде посушливим і спекотним. Крім того, за днем передбачали погоду на вересень.

Якщо на землі лежить багато снігу – рік буде родючим.

Морозна погода і невелика кількість снігу віщували посушливі дні влітку.

Якщо в лісі далеко і виразно чується відлуння – за прикметами, чекайте сильних морозів найближчими днями.

Якщо на землі лежить багато снігу 3 січня – рік буде родючим. / Pexels

Що не можна робити 3 січня

3 січня забороняється підглядати та підслуховувати. Вважалося, що після цього можна залишитися без зору і слуху.

Не давайте присяги чи обіцянки, а також не піднімайте предмети, які ви знайшли на землі.

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