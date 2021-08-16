Чаус остался под домашним арестом: ВАКС отклонил обе апелляции

После судебного заседания экс-судья Николай Чаус рассказал, что четыре месяца провел в подвале в маске.
В понедельник, 16 августа, Высший антикоррупционный суд оставил под домашним арестом бывшего судью Днепровского райсуда города Киева Николая Чауса, которого подозревают во взяточничестве.
Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на адвоката обвиняемого Ростислава Коваля, суд отклонил обе апелляции по изменению меры пресечения — как Специальной антикоррупционной прокуратуры, так и стороны защиты.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Адвокат Чауса пояснил, что разглашение информации, обнародованной в зале суда, могло бы повредить его подзащитному. По словам Ростислава Коваля, Чаус находится под охраной бойцов спецподразделения СБУ, но где именно не уточнил.
Также адвокат рассказал о состоянии здоровья Николая Чауса, который все еще нуждается в медицинской помощи. "Слух и зрение у него потихоньку восстанавливаются, однако этого недостаточно, чтобы он самостоятельно мог читать какие-то документы", — отметил Ростислав Коваль.
В комментарии "Суспільне" Николай Чаус отметил, что сам попросил своих адвокатов о закрытом слушании дела. "Если сидеть четыре месяца в подвале в маске и озвучить это сейчас на все общество, то будет очень необходимо понимание", — сказал бывший судья, намекнув, что его жизнь под угрозой, поскольку его "никто не отпускал".
Напомним
- Николая Чауса подозревают в получении в 2016 году взятки — 150 000 долларов. Деньги в Чауса нашли в литровых банках, в частности закопанных во дворе. Но тогда судить судью не успели, Чаус выезжает в Молдову, где просит политического убежища. В конце-концов его не получает, и уже весной 2021 года экс-судью якобы похищают в центре Кишинева. Его местонахождение было неизвестно, но в конце июля Николай Чаус появился в сельсовете в Винницкой области.
- 4 августа Высший антикоррупционный суд избрал для экс-судьи Николая Чауса меру пресечения в виде домашнего ареста.