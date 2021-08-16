Чаус остался под домашним арестом: ВАКС отклонил обе апелляции

После судебного заседания экс-судья Николай Чаус рассказал, что четыре месяца провел в подвале в маске.

В понедельник, 16 августа, Высший антикоррупционный суд оставил под домашним арестом бывшего судью Днепровского райсуда города Киева Николая Чауса, которого подозревают во взяточничестве.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на адвоката обвиняемого Ростислава Коваля, суд отклонил обе апелляции по изменению меры пресечения — как Специальной антикоррупционной прокуратуры, так и стороны защиты.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Адвокат Чауса пояснил, что разглашение информации, обнародованной в зале суда, могло бы повредить его подзащитному. По словам Ростислава Коваля, Чаус находится под охраной бойцов спецподразделения СБУ, но где именно не уточнил.

Также читайте Чаус заявил, что его насильно похитили и планировали убить

Также адвокат рассказал о состоянии здоровья Николая Чауса, который все еще нуждается в медицинской помощи. "Слух и зрение у него потихоньку восстанавливаются, однако этого недостаточно, чтобы он самостоятельно мог читать какие-то документы", — отметил Ростислав Коваль.

В комментарии "Суспільне" Николай Чаус отметил, что сам попросил своих адвокатов о закрытом слушании дела. "Если сидеть четыре месяца в подвале в маске и озвучить это сейчас на все общество, то будет очень необходимо понимание", — сказал бывший судья, намекнув, что его жизнь под угрозой, поскольку его "никто не отпускал".

Напомним

Николая Чауса подозревают в получении в 2016 году взятки — 150 000 долларов. Деньги в Чауса нашли в литровых банках, в частности закопанных во дворе. Но тогда судить судью не успели, Чаус выезжает в Молдову, где просит политического убежища. В конце-концов его не получает, и уже весной 2021 года экс-судью якобы похищают в центре Кишинева. Его местонахождение было неизвестно, но в конце июля Николай Чаус появился в сельсовете в Винницкой области.

4 августа Высший антикоррупционный суд избрал для экс-судьи Николая Чауса меру пресечения в виде домашнего ареста. Новости Украины: в Апелляционном суде рассматривают изменение меры пресечения Николаю Чаусу

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку