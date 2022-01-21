Из-за коронавируса еще один город Украины вводит "дистанционку" для старших классов

Из-за коронавируса еще один город Украины вводит "дистанционку" для старших классов

На "дистанцийке" школьники будут находиться в течение двух недель.

В Сумах из-за увеличения количества больных учащихся и работников учреждений общего среднего образования на коронавирусе школьники старших классов переходят на дистанционную форму обучения.

Соответствующее решение приняла 21 января городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, с понедельника, 24 января, для учащихся 5-11 классов и воспитанников заведений внешкольного образования вводится дистанционная форма обучения. На "дистанцийке" школьники будут находиться в течение двух недель – до 4 февраля.

В соответствии с решением комиссии, разрешено посещение детьми образования заведений дошкольного образования, специальных учебных заведений, 1–4 классов заведений общего среднего образования, все работники которых имеют документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации.

Напомним, во Львове школьников 5-11 классов перевели на дистанционное обучение на две недели. По словам мэра Львова Андрея Садового, решение связано с ростом инфицирования коронавирусом среди детей. К слову, на дистанционное обучение от 24 января пойдут все школы Львовской области из-за того, что количество больных COVID-19, гриппом и ОРВИ превышает 50%.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua. Читайте также:

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