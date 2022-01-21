Через коронавірус ще одне місто України вводить "дистанційку" для старших класів

Через коронавірус ще одне місто України вводить "дистанційку" для старших класів

На "дистанційці" школярі перебуватимуть протягом двох тижнів.

У Сумах через збільшення кількості хворих учнів та працівників закладів загальної середньої освіти на коронавірус школярі старших класів переходять на дистанційну форму навчання.

Відповідне рішення ухвалила 21 січня міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зазначається, від понеділка, 24 січня, для учнів 5–11-х класів і вихованців закладів позашкільної освіти запроваджується дистанційна форма навчання. На "дистанційці" школярі перебуватимуть протягом двох тижнів - до 4 лютого.

Водночас, відповідно до рішення комісії, дозволено відвідування дітьми освіти закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти, 1–4 класів закладів загальної середньої освіти, усі працівники яких мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

Нагадаєамо, у Львові школярів 5-11 класів перевели на дистанційне навчання на два тижні. За словами мера Львова Андрія Садового, рішення пов'язане із зростанням інфікування коронавірусом серед дітей. До слова, на дистанційне навчання від 24 січня підуть усі школи Львівської області через те, що кількість хворих на COVID-19, грип та ГРВІ перевищує 50%.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Читайте також:

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