Коли буде пік нової хвилі COVID-19: Ляшко дав прогноз

За словами міністра, пік захворюваності може припасти на середину-кінець лютого.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, коли в Україні очікується пік нової хвилі коронавірусу, спричиненої штамом "Омікрон".

Про це інформує ТСН.ua.

За словами міністра, пік захворюваності може припасти на середину-кінець лютого.

"Зробити епідемологічний прогноз, прив’язавшись конкретно до дати, неможливо. Розраховуємо на середину лютого – пік. Чи посунеться пік на кілька днів ближче до початку чи до кінця лютого - будемо дивитися за ситуацією", — сказав він.

Раніше Віктор Ляшко назвав області, які є наступними кандидатами на “червону" зону, а також розповів, чи вводитимуть в Україні нові локдауни.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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