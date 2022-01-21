Когда будет пик новой волны COVID-19: Ляшко дал прогноз

По словам министра, пик заболеваемости может прийтись на середину-конец февраля.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине ожидается пик новой волны коронавируса, вызванной штаммом "Омикрон".

Об этом сообщает ТСН.ua.

По словам министра, пик заболеваемости может прийтись на середину-конец февраля.

"Сделать эпидемологический прогноз, привязавшись конкретно к дате, невозможно. Рассчитываем на середину февраля — пик. Сдвинется ли пик на несколько дней ближе к началу или к концу февраля — будем смотреть по ситуации", — сказал он.

Ранее Виктор Ляшко назвал области, которые являются следующими кандидатами на "красную" зону, а также рассказал, будут ли вводить в Украине новые локдауны.

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