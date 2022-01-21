Когда будет пик новой волны COVID-19: Ляшко дал прогноз

По словам министра, пик заболеваемости может прийтись на середину-конец февраля.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине ожидается пик новой волны коронавируса, вызванной штаммом "Омикрон".
Об этом сообщает ТСН.ua.
По словам министра, пик заболеваемости может прийтись на середину-конец февраля.
"Сделать эпидемологический прогноз, привязавшись конкретно к дате, невозможно. Рассчитываем на середину февраля — пик. Сдвинется ли пик на несколько дней ближе к началу или к концу февраля — будем смотреть по ситуации", — сказал он.
Ранее Виктор Ляшко назвал области, которые являются следующими кандидатами на "красную" зону, а также рассказал, будут ли вводить в Украине новые локдауны.
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