Четыре причины, позволяющие не приходить в ТЦК после вручения повестки

По закону есть четыре уважительных причин, по которым можно не приходить в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки после получения повестки.

Об этом сообщило Минобороны на специальном сайте.

В ведомстве отмечают, что существуют уважительные причины неприбытия в ТЦК и СП в срок, определенный в повестке. Это:

препятствие стихийному характеру;

болезнь гражданина;

военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в определенный пункт и срок;

смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (супруга).

Впрочем, отмечается, что гражданин обязан сообщить военкомат о причинах неявки в кратчайшие сроки, но не позднее трех суток. После этого необходимо прибыть в ТЦК в течение семи календарных дней.

Кроме того, причины неявки следует подтвердить документами соответствующих уполномоченных государственных органов, учреждений и организаций. Ведь за неявку в ТЦК и СП предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, будут ли посылать повестки в приложении "Резерв+". На сегодняшний день повестка военнообязанному может быть вручена только лично под подпись.

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