Данилов назвал даты, когда первые фамилии внесут в реестр олигархов

По словам секретаря СНБО, реестр олигархов заработает в мае.

Совет национальной безопасности и обороны сообщил, что 20-25 мая 2022 года на заседании СНБО могут внести первые фамилии в реестр олигархов.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания 30 декабря.

По его словам, есть большая вероятность, что до конца мая 2022 г. реестр олигархов должен начать работать. "И если дальше будет продолжаться эта ситуация – 20-25 мая у нас с вами на заседаниях Совета нацбезопасности и обороны будут первые олигархи, которые будут определены через решение СНБО, согласно нашему законодательству", — заявил Алексей Данилов.

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Отметим, что Совет национальной безопасности и обороны начнет вносить имена в реестр олигархов в конце мая 2022 года, ранее сообщал министр юстиции Денис Малюска.

Напомним, 5 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1780 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)". После публикации документа начинается отсчет 6-месячного срока для полноценного введения его норм в действие.

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