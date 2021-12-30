Данілов назвав дати, коли перші прізвища внесуть до реєстру олігархів

За словами секретаря РНБО, реєстр олігархів запрацює у травні.
Рада національної безпеки та оборони повідомила, що 20-25 травня 2022 року на засіданні РНБО можуть внести перші прізвища до реєстру олігархів.
Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання 30 грудня.
За його словами, є велика ймовірність, що до кінця травня 2022 року реєстр олігархів має почати працювати. "І якщо далі продовжуватиметься ця ситуація – 20-25 травня у нас із вами на засіданнях Ради нацбезпеки та оборони будуть перші олігархи, які будуть визначені через рішення РНБО, згідно з нашим законодавством", - заявив Олексій Данилов.
Зазначимо, про те, що Рада національної безпеки та оборони почне вносити імена до реєстру олігархів наприкінці травня 2022 року, раніше повідомляв міністр юстиції Денис Малюська.
Нагадаємо, 5 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон №1780 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Після публікації документа починається відлік 6-місячного терміну для повноцінного введення його норм у дію.
Читайте також:
- Зарплати військовим та перевірка постачання зброї та продовольства: Данілов про пропозиції Зеленського на РНБО
- Ситуація на кордонах та внутрішня безпека: РНБО за закритими дверима заслухала доповіді керівників СБУ, МВС та ГУР
- РНБО ввела санкції проти компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту