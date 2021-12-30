Данілов назвав дати, коли перші прізвища внесуть до реєстру олігархів

За словами секретаря РНБО, реєстр олігархів запрацює у травні.

Рада національної безпеки та оборони повідомила, що 20-25 травня 2022 року на засіданні РНБО можуть внести перші прізвища до реєстру олігархів.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання 30 грудня.

За його словами, є велика ймовірність, що до кінця травня 2022 року реєстр олігархів має почати працювати. "І якщо далі продовжуватиметься ця ситуація – 20-25 травня у нас із вами на засіданнях Ради нацбезпеки та оборони будуть перші олігархи, які будуть визначені через рішення РНБО, згідно з нашим законодавством", - заявив Олексій Данилов.

На останньому цьогоріч засіданні Ради нацбезпеки й оборони говорили про стан Збройних сил | Новини України

Зазначимо, про те, що Рада національної безпеки та оборони почне вносити імена до реєстру олігархів наприкінці травня 2022 року, раніше повідомляв міністр юстиції Денис Малюська.

Нагадаємо, 5 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон №1780 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Після публікації документа починається відлік 6-місячного терміну для повноцінного введення його норм у дію.

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