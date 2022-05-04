Дефицит горючего в Украине: в Раде сообщили, когда решат проблему

Дефицит горючего в Украине: в Раде сообщили, когда решат проблему

Проблема дефицита горючего в Украине, возникшая из-за ракетных бомбардировок россиян по нефтеперерабатывающим заводам, будет решена в ближайшие дни.

По словам первого заместителя председателя Верховной Рады Александра Корниенко, народные депутаты и министры много работают над решением этой проблемы.

Об этом первый заместитель главы парламента рассказал во время брифинга в среду, 4 мая.

"Мы много работаем с правительством, и все видели решение, позволившее перезапустить процесс дефицита топлива", — заявил он.

Относительно цен Корниенко отметил, что они уже будут другими. Очевидно, что выше, чем сейчас.

По прогнозу Всемирного банка, в дальнейшем цены на горючее будут расти вплоть до 2024 года. В течение этого года, по их оценкам, стоимость энергоносителей вырастет более чем на 50%, стабилизируются цены только в течение 2023-2024 годов.

По мнению эксперта по энергетическим вопросам, директора специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, время от времени нехватка горючего будет возвращаться и цены на него будут расти.

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