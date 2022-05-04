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В ГСЧС рассказали о последствиях обстрелов Днепропетровской области

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В ГСЧС рассказали о последствиях обстрелов Днепропетровской области

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA/840

Вражеские ракеты ударили по территории Каменского района. Работник станции получил контузию и ранения. Уничтожена железнодорожная инфраструктура.

Во вторник, 3 мая, агрессор атаковал ракетами Каменский район. Ранение получил работник станции.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

"В результате удара пострадал работник станции. Он получил контузию и ранения. Уничтожена железнодорожная инфраструктура. Разрушена тяговая подстанция и электросети железной дороги", — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще одна ракета упала на открытой территории – неподалеку от старого памятника самолету.

"Возможно, враг думал, что демилитаризует там стратегический аэропорт. На месте образовалась воронка глубиной 5 м, диаметром 15 м", — рассказали спасатели.

Напомним, что 3 мая Россия нанесла ракетные удары по нескольким областям Украины. Военный эксперт Олег Жданов считает, что массовые ракетные обстрелы могут иметь по меньшей мере две причины. Он считает, что подобная атака произошла не просто так.

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