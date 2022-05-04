Россияне готовят "парад" на 9 мая в разрушенном Мариуполе — разведка

Российские оккупанты готовят в Мариуполе "парад" на 9 мая. Поэтому в городе проводится срочная уборка центральных улиц от завалов, тел убитых и неразорванных российских боеприпасов.

В разрушенный Мариуполь прибыл первый заместитель главы администрации президента России, ответственный за вопросы внутренней политики РФ Сергей Кириенко. Известно, что недавно именно он стал новым кремлевским куратором вопросов по ОРДЛО.

Об этом сегодня, 4 мая, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Основная задача путинского чиновника – подготовка "торжественных мероприятий" 9 мая. Известно, что рашисты отказываются от проведения "праздника" в оккупированном Донецке, в том числе имитации "военного парада". В настоящее время в ОРДЛО не проводится подготовительных работ по этим вопросам", — говорится в сообщении.

Мариуполь, по планам россиян, должен стать центром "торжеств", говорят в разведке. Поэтому в городе проводится срочная уборка центральных улиц от завалов, тел убитых и неразорванных российских боеприпасов.

"Продолжается широкомасштабная пропагандистская кампания, во время которой россиянам будут демонстрироваться сюжеты о "радости" местных жителей от встречи с оккупантами. Для подготовки соответствующих материалов Мариуполь посещал рашистский пропагандист Владимир Соловьев и глава оккупационной администрации Донецка Денис Пушилин", — проинформировали.

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