Дефіцит пального в Україні: в Раді повідомили, коли вирішать проблему

Дефіцит пального в Україні: в Раді повідомили, коли вирішать проблему

Проблему дефіциту пального в Україні, яка виникла через ракетні бомбардування росіян по нафтопереробних заводах, буде вирішено найближчими днями.

За словами першого заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка, що народні депутати та міністри багато працюють над вирішенням цієї проблеми.

Про це перший заступник голови парламенту розповів під час брифінгу у середу, 4 травня.

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"Ми багато працюємо з урядом, і всі бачили рішення, яке дозволило перезапустити процес дефіциту пального", - заявив він.

Щодо цін, Корнієнко зазначив, що вони вже будуть іншими. Очевидно, що вищими ніж є зараз.

За прогнозом Світового банку, надалі ціни на пальне зростатимуть аж до 2024 року. Протягом цього року, за їхніми оцінками, вартість енергоносіїв зросте більш ніж на 50%, стабілізуються ціни лише протягом 2023–2024 років.

На думку експерта з енергетичних питань, директора спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадія Рябцева, час від часу нестача палива буде повертатися і ціни на нього будуть зростати.

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