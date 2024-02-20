Детей уклонистов хотят лишить права поступать в ВУЗы: депутат объяснил

Нардеп Вадим Ивченко считает, что наказание за уклонение от мобилизации должно напоминать штрафы за нарушение ПДД, когда человек получает наказание за нарушение закона о военном учете. Это может быть, в частности, право детей уклонистов поступать в ВУЗы.

Об этом Ивченко рассказал в интервью "Телеграфу".

"Блокировка счетов? Нет. Можно другие найти меры. Человека оставить без денег, чтобы он где-то умирал, это неправильно. Но другие меры должны быть. Вы же как водитель штрафы получаете. Здесь то же самое: если вы не соблюдали закон о военном учете, то должны нести ответственность", — считает нардеп.

Он предполагает, что наказанием в таком случае могут быть ограничения в получении некоторых государственных услуг.

"Политическое руководство предлагает: если ты не хочешь выполнять свой гражданский долг, защищать Батькивщину и если не стоишь на военном учете, государство может тебе отказывать в услугах. Например: ты не будешь получать поддержку государства, твои дети не вступят в ВУЗ или ты сам не поступишь в ВУЗ", — предполагает нардеп.

Он также ответил на упреки в том, что такие наказания считаются неконституционными.

"А скажите, конституционно, когда вы должны защищать свое государство, а вы не приходите в центры комплектования, не обновляете свои данные и не становитесь на военный учет? Все мужчины в Израиле стоят на военном учете. И у нас тоже все должны стоять на учете. Это не значит, что они обязательно будут на "нуле" или на войне. Но на учете ты должен стоять. Государство должно знать, рассчитывать на тебя или нет. Это нормальный процесс", — сказал депутат.

Напомним, Вадим Ивченко также рассказал, что Верховная Рада может принять законопроект о мобилизации во втором чтении 22 или 23 февраля – к очередной годовщине российского вторжения.

В то же время, нардеп Алексей Гончаренко ранее сообщал, что принятие законопроекта о мобилизации в Украине снова отложили — теперь документ планируют рассмотреть только в начале марта.

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