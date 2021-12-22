Девушку, которую разыскивали в Ивано-Франковске, нашли в больнице

Девушка ушла из дома 21 декабря и не вернулась.

16-летняя девушка, которую почти сутки разыскивали в Ивано-Франковске, находится в областной детской клинической больнице в тяжелом состоянии. У ребенка – политравма из-за падения с моста на улице Привокзальной.

Об этом "Суспільне" сообщила руководитель отдела ювенальной превенции Прикарпатья Алла Бойчук.

"Пока мы — в больнице, выясняем все обстоятельства, родители девочки тоже здесь. Ребенка обследуют, созвали всех врачей. У нее — травмы, связанные с падением с моста на Привокзальной. Ее состояние — тяжелое", — сказала Алла Бойчук.

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Ранее стало известно, что в Ивано-Франковске пропала без вести 16-летняя Анастасия Галий. Девушка во вторник, 21 декабря, около 14 часов ушла из дома и не вернулась.

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