Днем будет тепло, а ночью — морозы: погода в Украине 5 февраля

Ожидаются осадки в виде снега.
Сегодня, 5 февраля, в Украине ожидается незначительное потепление. Однако синоптики обещают небольшой снег с дождем.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Температура воздуха будет составлять:
- в западных областях днем +2+5, ночью от -3 до +2 градусов;
- на севере страны днем от –4 до +2 градусов, а ночью –2 –10;
- в восточных областях днем –2 –5, ночью –5 –10;
- на юге страны +2+5 днем, а ночью -1-7 градусов.
- в центральных областях -3+4 днем, ночью -2-9.
Сегодня в столице ожидается небольшой снег, днем местами с дождем. На дорогах местами гололедица. Столбики термометра днем покажут 0+2 градуса, а ночью -6 -8.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 гг. в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.
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