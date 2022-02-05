Днем будет тепло, а ночью — морозы: погода в Украине 5 февраля

Днем будет тепло, а ночью — морозы: погода в Украине 5 февраля

Ожидаются осадки в виде снега.

Сегодня, 5 февраля, в Украине ожидается незначительное потепление. Однако синоптики обещают небольшой снег с дождем.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха будет составлять:

в западных областях днем +2+5, ночью от -3 до +2 градусов;

на севере страны днем от –4 до +2 градусов, а ночью –2 –10;

в восточных областях днем –2 –5, ночью –5 –10;

на юге страны +2+5 днем, а ночью -1-7 градусов.

в центральных областях -3+4 днем, ночью -2-9.

Сегодня в столице ожидается небольшой снег, днем местами с дождем. На дорогах местами гололедица. Столбики термометра днем покажут 0+2 градуса, а ночью -6 -8.

Облачная погода в стране ожидается на протяжении всей недели

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 гг. в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.

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