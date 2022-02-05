Вдень буде тепло, а вночі - морози: погода в Україні 5 лютого

Очікуються опади у вигляді снігу.
Сьогодні, 5 лютого, в Україні очікується незначне потепління. Однак синоптики обіцяють невеликий сніг з дощем.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Температура повітря становитиме:
- у західних областях вдень +2 +5, вночі від -3 до +2 градусів;
- на півночі країни вдень від -4 до +2 градусів, а вночі -2 -10;
- у східних областях вдень -2 -5, вночі -5 -10;
- на півдні країни +2 +5 вдень, а вночі -1 -7 градусів.
- у центральних областях -3 +4 вдень, вночі -2 -9.
Сьогодні в столиці очікується невеликий сніг, вдень подекуди з дощем. На дорогах місцями ожеледиця. Стовпчики термометра вдень покажуть 0 +2 градуси, а вночі -6 -8.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 рр. в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.
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