Вдень буде тепло, а вночі - морози: погода в Україні 5 лютого

Вдень буде тепло, а вночі - морози: погода в Україні 5 лютого

Очікуються опади у вигляді снігу.

Сьогодні, 5 лютого, в Україні очікується незначне потепління. Однак синоптики обіцяють невеликий сніг з дощем.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Температура повітря становитиме:

у західних областях вдень +2 +5, вночі від -3 до +2 градусів;

на півночі країни вдень від -4 до +2 градусів, а вночі -2 -10;

у східних областях вдень -2 -5, вночі -5 -10;

на півдні країни +2 +5 вдень, а вночі -1 -7 градусів.

у центральних областях -3 +4 вдень, вночі -2 -9.

Сьогодні в столиці очікується невеликий сніг, вдень подекуди з дощем. На дорогах місцями ожеледиця. Стовпчики термометра вдень покажуть 0 +2 градуси, а вночі -6 -8.

Хмарна погода в країні очікується впродовж усього тижня

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 рр. в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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