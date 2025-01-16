Дроны могут использовать убийцы: глава Нацполиции предупредил об опасности

Иван Выговский отметил, что технологии существенно продвинулись и если еще недавно для убийства нужно было физическое присутствие, то теперь могут использовать и беспилотники.

Глава Национальной полиции Иван Выговский заявил, что дроны могут использовать убийцы.

Об этом главный полицейский страны сказал в интервью "Украинским новостям".

"Есть много людей, умеющих пользоваться дронами и эти дроны могут стать орудиями совершения преступлений, в том числе убийств", – предупредил он.

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Глава Нацполиции отметил, что технологии существенно продвинулись и если еще недавно для убийства потребовалось физическое присутствие, то теперь могут использовать и дроны.

"Мы одни из тех, кто работает над вопросом контроля всех полетов БПЛА, законодательного урегулирования этого вопроса", – добавил Виговский.

Напомним, завершается испытание реактивных украинских дронов, которые смогут быстро поражать самолеты РФ на аэродромах.

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