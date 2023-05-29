Ехали на "обучение": на границе с Румынией задержали псевдоэнергетиков

В пункте пропуска "Порубне" на границе с Румынией пограничники разоблачили семерых украинцев, пытавшихся выехать из Украины по фальшивым документам. Нарушителями оказались жители Донецкой, Львовской, Киевской, Винницкой и Черниговской областей в возрасте от 37 до 49 лет.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

"Мужчины ехали микроавтобусом. Они выдавали себя за представителей предприятия-производителя электроэнергии, которые едут в командировку для обучения в Бухаресте. На контроле мужчины предоставили командировочные удостоверения и документы о броне от мобилизации, выданные якобы профильным министерством. Однако, в предъявленных бумагах пограничники обнаружили признаки фальсификации, а QR-код на письме от министерства содержал ссылку на совсем другой документ", — говорится в сообщении.

После составления документов админпроизводства за попытку незаконного пересечения государственной границы псевдоэнергетиков передали представителям Национальной полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного производства.

Напомним, на Волыни задержала работницу военкомата, которая помогала "отмазываться" от мобилизации.

Читайте также: