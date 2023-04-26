Этапы вручения повестки: адвокат объяснил, как на самом деле должна происходить процедура

Адвокат Роман Симутин рассказал об этапах вручения повестки в Украине во время мобилизации.

На своем YouTube-канале он объяснил, какой путь проходит повестка от ТЦК до военнообязанного.

"Представители территориальных центров комплектования должны представиться, показать документы, подтверждающие, что эти люди имеют право выписывать повестки", — отметил адвокат.

Этапы вручения повесток:

выдается и подписывается распоряжение начальника ТЦК с перечнем лиц, например, вызываемых для обновления учетных данных;

выписывается повестка на конкретное лицо с указанием номера этого распоряжения и подписывается начальником, который печатает;

формируется и подписывается распоряжение начальника ТЦК на уполномоченных представителей ТЦК, имеющих право вручать повестку;

повестка вручается лично под подпись вызываемого лица.

"Какие же этапы в реальности? Первое – наштамповали незаполненных повесток с подписью и печатью начальника ТЦК. Второе – выдали на руки всем, кому можно и отправили в рейд. Третье – поймали человека, "выдрали" документы, заполнили повестку" на колене" и дали 48 часов для прибытия в ТЦК. Или четвертый – завезли в ТЦК", — пояснил адвокат сегодняшние реалии вручения повесток.

Симутин подчеркнул, что из-за нарушения процедуры вручения повесток отказ от их получения не будет уклонением от мобилизации.

Напомним, мужчинам, кроме повестки, могут вручить уведомления. Юрист объяснил, что это за документ и имеет ли он юридическую силу.

7 апреля Кабмин принял постановление, согласно которому теперь ТЦК могут посылать повестки военнообязанным независимо от места их пребывания на военном учете.

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