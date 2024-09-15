"Это критично для нас": Буданов прокомментировал поставки КНДР боеприпасов России

Россияне значительно продвинулись в производстве ракет "Искандер", которое стало "массированным".
Снабжение Северной Кореей боеприпасов России является критическим для Украины.
Соответствующее заявление сделал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.
По его словам, Украина пока ничего не может с этим поделать.
"Как руководитель разведки я могу прямо сказать: то, что они снабжают там баллистические ракеты, – это неприятно для нас, но это не те объемы, а вот что касается боеприпаса – это критически для нас", - отметил Буданов.
Кроме того, Буданов добавил, что россияне значительно продвинулись в производстве ракет "Искандер", которое стало "массированным". В частности, огромной проблемой также управляемые авиабомбы.
" Производство их увеличено, не буду никого пугать, в несколько раз, скажем так", – уточнил глава ГУР.
Добавим, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретился с представителем Кремля Сергеем Шойгу. Они обсудили ужесточение стратегических отношений между странами.
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