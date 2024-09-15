"Це критично для нас": Буданов прокоментував постачання КНДР боєприпасів Росії

Постачання Північною Кореєю боєприпасів Росії є критичним для України.

Відповідну заяву зробив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

За його словами, Україна поки нічого не може з цим вдіяти.

"Як керівник розвідки я можу прямо сказати: те, що вони постачають там балістичні ракети, – це неприємно для нас, але це не ті обсяги, а ось що стосується боєприпасу – це критично для нас", - зазначив Буданов.

Крім того, Буданов додав, що росіяни значно просунулися у виробництві ракет "Іскандер", яке стало "масованим". Зокрема, величезною проблемою є також керовані авіабомби.

"Виробництво їх збільшено, не буду нікого лякати, у кілька разів, скажімо так", – уточнив глава ГУР.

Додамо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин зустрівся з речником Кремля Сергієм Шойгу. Вони обговорили посилення стратегічних відносин між країнами.

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