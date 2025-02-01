Это месть — глава Полтавского облсовета назвал цели атаки россиян

В субботу, 1 февраля, россияне обстреляли Полтаву. Глава Полтавского облсовета считает эту атаку местью за стремление Украины избавиться от всего, что напоминает о российском прошлом.

Об этом Александр Биленький написал в Facebook.

Он отметил, что вчера Министерство культуры Украины приняло решение об исключении 15 объектов культурного наследия Полтавы из Госреестра.

"Сегодня россия наносит ракетный удар по жилому дому областного центра… Это месть террористической группировки "чудь и мера" нашему государству, которое стремится избавиться от всего российского. Все имеет значение и культура, и язык, и вера! Соболезнование родным и близким погибших", — говорится в сообщении.

Напомним, в Полтавской области объявлен трехдневный траур по жертвам российского удара.

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