Могила Леонида Кравчука на Байковом кладбище / © ФК Динамо Киев

Реклама

10 января 1934 года родился выдающийся политик, первый Президент нашего государства Леонид Макарович Кравчук, с чьим именем неразрывно по’вязаны события переломной эпохи обретения Украиной независимости, развития демократического общества, утверждения страны как полноценного члена международного сообщества. В этот день ему бы исполнилось 92 года.

Об этом говорится на сайтеФК «Динамо» (Киев).

В субботу утром ФК «Динамо» (Киев) почтил память Леонида Кравчука. К его могиле на Байковом кладбище были возложены корзины с цветами от ФК «Динамо», президента клуба Игоря Суркиса и почетного члена УЕФА Григория Суркиса.

Реклама

«В течение многих лет Леонид Макарович был главой попечительского совета „Динамо“ и искренним другом нашего клуба, его преданным поклонником. Добрая память и воспоминания о нем продолжают жить в наших сердцах», — говорится в сообщении.

© ФК Динамо Киев

Напомним, 6 января чествовалась память о легендарном украинском тренере Валерии Лобановском, которому в этом году исполнилось бы 87 лет.