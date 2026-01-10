- Дата публикации
ФК "Динамо" (Киев) почтил память Леонида Кравчука
Сегодня, 10 января, первому президенту Украины Леониду Кравчуку исполнилось бы 92 года.
10 января 1934 года родился выдающийся политик, первый Президент нашего государства Леонид Макарович Кравчук, с чьим именем неразрывно по’вязаны события переломной эпохи обретения Украиной независимости, развития демократического общества, утверждения страны как полноценного члена международного сообщества. В этот день ему бы исполнилось 92 года.
Об этом говорится на сайтеФК «Динамо» (Киев).
В субботу утром ФК «Динамо» (Киев) почтил память Леонида Кравчука. К его могиле на Байковом кладбище были возложены корзины с цветами от ФК «Динамо», президента клуба Игоря Суркиса и почетного члена УЕФА Григория Суркиса.
«В течение многих лет Леонид Макарович был главой попечительского совета „Динамо“ и искренним другом нашего клуба, его преданным поклонником. Добрая память и воспоминания о нем продолжают жить в наших сердцах», — говорится в сообщении.
Напомним, 6 января чествовалась память о легендарном украинском тренере Валерии Лобановском, которому в этом году исполнилось бы 87 лет.