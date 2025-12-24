Умер легендарный украинский легкоатлет-рекордсмен, выигрывавший "золото" Олимпиады

Анатолий Бондарчук / noc.km.ua

На 86-м году жизни умер легендарный украинский метатель молота Анатолий Бондарчук.

Об этом сообщила Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ).

"Федерация легкой атлетики Украины выражает искренние соболезнования семье и близким Анатолия Павловича и скорбит из-за потери легенды украинского спорта", – говорится на официальном сайте ФЛАУ.

Бондарчук – уроженец Староконстантинова нынешней Хмельницкой области. Он становился чемпионом Европы 1969 года, бронзовым призером континентального первенства 1971 года и чемпионом Олимпийских игр-1972 в Мюнхене с результатом 75,50 метра, установив олимпийский рекорд.

Анатолий также является бронзовым призером Олимпиады-1976 в Монреале. В 1969 году он дважды обновлял мировой рекорд по метанию молота – 74,68 метра и 75,48 метра.

После завершения выступлений Бондарчук успешно работал тренером. Он подготовил двукратного олимпийского чемпиона по метанию молота Юрия Седых, призера Олимпийских игр и чемпионата мира Юрия Тамма и других выдающихся спортсменов.

В начале 1990-х Бондарчук подписал трехлетний контракт с португальским клубом "Спортинг", в котором готовил легкоатлетов-метателей, а затем, до 2004 года, работал по контракту в Кувейте.

Последние два десятилетия Бондарчук, заслуженный тренер СССР и доктор педагогических наук, жил в канадском Камлупсе, где продолжал тренировать. Он в том числе подготовил лучшего метателя молота современности – олимпийского чемпиона 2024 года и чемпиона мира 2023 и 2025 годов канадца Итана Кацберга.

Последний раз Анатолий приезжал в родную Украину в 2019 году.

