Фонд «МХП-Громади» возглавил Владимир Забела

Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Очевидно, в МХП делают серьезную ставку на дальнейшее масштабирование деятельности фонда, ведь руководить одной из крупнейших благотворительных структур страны было поручено корпоративному тяжеловесу.

В компании отмечают, что фокус работы фонда остается неизменным: поддержка военных, ветеранов и их семей, развитие общин, помощь малому и среднему бизнесу, а также усиление украинской культурной и национальной идентичности.

Кто такой Владимир Забела

О новом руководителе Фонда «МХП-Громади» известно, что он имеет высшее юридическое образование, опыт работы в европейских и американских компаниях. Свой профессиональный путь МХП начал в юридическом департаменте центрального офиса компании. Впоследствии сопровождал производственные процессы в компании.

До назначения на должность директора Фонда МХП-Громади возглавлял Группу регионального развития в Департаменте корпоративной социальной ответственности МХП.

Отдельным этапом его карьеры стала работа в Фонде социального страхования Украины, где Забела занимал должность заместителя директора исполнительной дирекции и исполнял обязанности руководителя государственной структуры.

Со страниц Забелы в соцсетях известно, что он постоянно посещает защитников на фронте и занимается различными социальными проектами в разных регионах страны.

Чем известен фонд «МХП-Громади»

Фонд «МХП-Громади» работает уже более 10 лет и сегодня входит в крупнейшие благотворительные организации Украины.

После начала полномасштабной войны фонд значительно расширил направления работы и стал одним из крупнейших центров системной поддержки общин, военных и ветеранов.

По данным нефинансового отчета фонда за 2025 год, организация работает более чем в 700 населенных пунктах в 13 областях Украины, реализуя программы поддержки общин, военных, ветеранов и развития локальной экономики.

Среди ключевых направлений деятельности:

поддержка военных, ветеранов и их семей;

реабилитация и адаптивный спорт;

развитие общин;

поддержка локального бизнеса;

гуманитарные и продовольственные программы;

медицинские и образовательные инициативы;

культурная дипломатия и сохранение украинской идентичности

Только в 2024 году фонд привлек 1,6 млрд грн благотворительной помощи и в третий раз прошел международный аудит PwC в Украине.

Отдельно фонд активно поддерживает военных и ветеранов. В рамках программы «МХП Рядом» помощь получили более 21 тысяч участников программ поддержки, а сумма выплат достигла 120 млн грн.

Также фонд реализует масштабные ветеранские инициативы от переквалификации и трудоустройства до адаптивного спорта и реабилитации.

В области развития общин фонд финансирует локальные проекты, инфраструктурные решения и поддерживает предпринимательство. Только программа «Время действовать, Украина!» охватило 103 проекта с общим финансированием более 40 млн грн.

Кроме социальных и гуманитарных проектов, МХП-Громади активно занимается культурной дипломатией. Фонд реализовал международные проекты «Культура vs Война» и «Состоятельные», представленные в десятках стран мира.

