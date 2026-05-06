Фонд «МХП-Громади» возглавил Владимир Забела
Компания МХП усиливает одно из своих ключевых социальных направлений – благотворительный фонд «МХП-Громади». Новым директором фонда с 6 мая назначен Владимир Забела — управленец с опытом в корпоративном секторе, государственном управлении и социальных проектах.
Об этом сообщили в пресс-службе фонда.
Очевидно, в МХП делают серьезную ставку на дальнейшее масштабирование деятельности фонда, ведь руководить одной из крупнейших благотворительных структур страны было поручено корпоративному тяжеловесу.
В компании отмечают, что фокус работы фонда остается неизменным: поддержка военных, ветеранов и их семей, развитие общин, помощь малому и среднему бизнесу, а также усиление украинской культурной и национальной идентичности.
Кто такой Владимир Забела
О новом руководителе Фонда «МХП-Громади» известно, что он имеет высшее юридическое образование, опыт работы в европейских и американских компаниях. Свой профессиональный путь МХП начал в юридическом департаменте центрального офиса компании. Впоследствии сопровождал производственные процессы в компании.
До назначения на должность директора Фонда МХП-Громади возглавлял Группу регионального развития в Департаменте корпоративной социальной ответственности МХП.
Отдельным этапом его карьеры стала работа в Фонде социального страхования Украины, где Забела занимал должность заместителя директора исполнительной дирекции и исполнял обязанности руководителя государственной структуры.
Со страниц Забелы в соцсетях известно, что он постоянно посещает защитников на фронте и занимается различными социальными проектами в разных регионах страны.
Чем известен фонд «МХП-Громади»
Фонд «МХП-Громади» работает уже более 10 лет и сегодня входит в крупнейшие благотворительные организации Украины.
После начала полномасштабной войны фонд значительно расширил направления работы и стал одним из крупнейших центров системной поддержки общин, военных и ветеранов.
По данным нефинансового отчета фонда за 2025 год, организация работает более чем в 700 населенных пунктах в 13 областях Украины, реализуя программы поддержки общин, военных, ветеранов и развития локальной экономики.
Среди ключевых направлений деятельности:
поддержка военных, ветеранов и их семей;
реабилитация и адаптивный спорт;
развитие общин;
поддержка локального бизнеса;
гуманитарные и продовольственные программы;
медицинские и образовательные инициативы;
культурная дипломатия и сохранение украинской идентичности
Только в 2024 году фонд привлек 1,6 млрд грн благотворительной помощи и в третий раз прошел международный аудит PwC в Украине.
Отдельно фонд активно поддерживает военных и ветеранов. В рамках программы «МХП Рядом» помощь получили более 21 тысяч участников программ поддержки, а сумма выплат достигла 120 млн грн.
Также фонд реализует масштабные ветеранские инициативы от переквалификации и трудоустройства до адаптивного спорта и реабилитации.
В области развития общин фонд финансирует локальные проекты, инфраструктурные решения и поддерживает предпринимательство. Только программа «Время действовать, Украина!» охватило 103 проекта с общим финансированием более 40 млн грн.
Кроме социальных и гуманитарных проектов, МХП-Громади активно занимается культурной дипломатией. Фонд реализовал международные проекты «Культура vs Война» и «Состоятельные», представленные в десятках стран мира.