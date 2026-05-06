Советы, которые могут стоить жизни: родителей предупредили об опасности для младенцев

Некоторые самопровозглашенные консультанты из сна младенцев дают родителям советы, которые могут представлять риск для жизни детей.

Об этом говорится в расследовании BBC.

Журналисты скрыто записали консультации с двумя популярными в соцсетях экспертами из сна младенцев. Одна из них посоветовала класть новорожденного ребенка спать на живот, хотя медики отмечают: такая поза повышает риск синдрома внезапной детской смерти.

Британская Национальная служба здравоохранения советует в течение первых 12 месяцев всегда класть ребенка спать на спину, в отдельную кроватку, на жесткий, ровный и водонепроницаемый матрас.

Как сделать сон младенца более безопасным. / © BBC

Другая консультантка рекомендовала класть в детскую кроватку свернутые полотенца и ткань. По словам специалистов организации The Lullaby Trust, посторонние предметы в кроватке также могут повышать риск случайной смерти из-за удушения или перегрева.

Медики, просмотревшие записи BBC, назвали такие советы опасными. Педиатрина британской NHS Лилли Паркер заявила, что рекомендация класть младенца на живот является одной из самых рискованных, ведь речь идет не о незначительном вреде, а о возможной смерти ребенка.

Расследование также обращает внимание на то, что сфера консультаций по сну младенцев в Британии фактически не регулируется. Любой может называть себя экспертом по сну, даже без медицинского образования или специальной подготовки.

По данным BBC, десятки родителей пожаловались на советы двух консультанток – Элисон Скотт-Райт и Лизы Клегг. Обе имеют большую аудиторию в Instagram, публиковали книги или продвигали свои услуги как экспертные.

Одна из матерей рассказала, что после консультации со Скотт-Райт ей посоветовали класть ребенка на живот и лечить его от рефлюкса, хотя консультант даже не видела младенца. Женщина говорит, что не выполнила эти рекомендации, потому что они противоречили официальным медицинским советам.

Во время скрытой консультации Скотт-Райт также предполагала несколько возможных диагнозов, в частности рефлюкс, аллергию на белок коровьего молока и другие состояния. Просмотревшие запись медики заявили, что симптомы, описанные журналисткой, не давали оснований для таких выводов.

Скотт-Райт в ответе BBC заявила, что серьезно относится к безопасности младенцев и благополучию семей, а ее советы якобы помогли многим семьям. В то же время, она не ответила на вопрос о рекомендации спать на животе.

Лиза Клегг со своей стороны заявила, что успешно консультировала тысячи родителей и что ее советы не были рискованными для младенцев. Она также сказала, что родители сами решают, какие рекомендации придерживаться.

После расследования министр здравоохранения Великобритании Вес Стритинг заявил, что опасная дезинформация, замаскированная под экспертные советы, ставит под угрозу жизнь младенцев и должна быть прекращена.

