"Фронт здесь": власти Днепропетровщины призвали запретить продажу алкоголя

Алина Михайлова требует от местных властей Днепропетровской области немедленно ввести запрет на продажу алкоголя в 50-километровой зоне от границы с Донецкой областью.

Военнослужащая и парамедик "Волков да Винчи" Алина Михайлова обратились к местным властям Днепропетровщины с просьбой запретить продажу алкоголя на территории региона.

Об этом она написала в Facebook.

Михайлова напомнила, что линия фронта постепенно приближается к Днепропетровщине и многих военных с нуля на ротацию отводят именно сюда.

"Я обращаюсь ко всем, кто имеет влияние на принятие решений. Перед тем, как поднять вопрос, почему этот текст опубликован публично, хочу подчеркнуть: я пыталась решить этот вопрос цивилизованно. Я лично обращалась в городской совет. Я просила запретить продажу алкоголя военнослужащим там где мы находимся. Запретить продажу алкоголя вообще, как это действовало в Донецкой области длительное время", – пишет военная.

По словам Михайловой, голова поселка ответил ей, что в Днепропетровской области нет запрета на продажу алкоголя. Его продают всем.

"Серьезно? В то время, как фронт уже фактически вплотную к Днепропетровщине, со стороны Донецкой области?", — возмущается Михайлова. Поэтому они требуют от местных властей Днепропетровской области немедленно ввести запрет на продажу алкоголя в 50-километровой зоне от границы с Донецкой областью.

"Фронт здесь. Война уже здесь. Включайтесь, уважаемые. Это не тот вопрос, который можно проигнорировать. Алкоголизм и бухой дебош с выстрелами и драками среди военных — это не вымысел, и он никуда не исчезнет, пока есть возможность бесконтрольно покупать спиртное. И тем более в считанных километрах от ЛБЗ", – откровенно заявила военная.

Она подчеркнула, что бездействие власти в этом вопросе может стоить жизни – как военных, так и гражданских.

"И теперь отдельное обращение к тем д**боебам, кто в форме ВСУ позволяет себе покупать алкоголь: Вы – позор армии. Вы – пятно на репутации войска, которое ежедневно кровью борется за нашу свободу. Ваши действия обесценивают подвиг тех, кто в этой форме идет в бой", – подытожила Михайлова.

Ранее сообщалось, что под Киевом на АЗС пьяный мужчина в военной форме бросался с ножом на кассиршу.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.