"Фронт тут": владу Дніпропетровщини закликали заборонити продаж алкоголю

Аліна Михайлова вимагає від місцевої влади Дніпропетровської області негайно запровадити заборону на продаж алкоголю в 50-кілометровій зоні від кордону з Донецькою областю.

Військовослужбовиця та парамедикиня "Вовків да Вінчі" Аліна Михайлова звернулися місцевої влади Дніпропетровщини з проханням заборонити продаж алкоголю на території регіону.

Про це вона написала у Facebook.

Михайлова нагадала, що лінія фронту поступово наближається до Дніпропетровщини і багато військових з "нуля" на ротацію відводять саме сюди.

"Я звертаюся до всіх, хто має вплив на ухвалення рішень. Перед тим, як підняти питання, чому цей текст опублікований публічно, хочу наголосити: я намагалася вирішити це питання цивілізовано. Я особисто зверталася до міської ради. Я просила заборонити продаж алкоголю військовослужбовцям там де ми знаходимось. Заборонити продаж алкоголю взагалі, як це діяло в Донецькій області тривалий час", – пише військова.

За словами Михайлової, селищний голова відповів їй, що у Дніпропетровській області немає заборони на продаж алкоголю. Його продають усім.

"Серйозно? У той час, як фронт уже фактично впритул до Дніпропетровщини, зі сторони Донецької області?", – обурюється Михайлова. Тому вона вимагає від місцевої влади Дніпропетровської області негайно запровадити заборону на продаж алкоголю в 50-кілометровій зоні від кордону з Донецькою областю.

"Фронт тут. Війна вже тут. Включайтеся, шановні. Це не те питання, яке можна проігнорувати. Алкоголізм та бухий дебош з пострілухами та бійками серед військових – це не вигадка, і він нікуди не зникне, поки є можливість безконтрольно купувати спиртне. І тим паче за лічені кілометри від ЛБЗ", – відверто заявила військова.

Вона наголосила, що бездіяльність влади у цьому питанні може коштувати життя – як військових, так і цивільних.

"І тепер окреме звернення до тих д**бойобів, хто у формі ЗСУ дозволяє собі купувати алкоголь: Ви – ганьба армії. Ви – пляма на репутації війська, яке щодня кров’ю виборює нашу свободу. Ваші дії знецінюють подвиг тих, хто у цій формі йде в бій", – підсумувала Михайлова.

Раніше повідомлялося, що під Києвом на АЗС п'яний чоловік у військовій формі кидався з ножем на касирку.

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