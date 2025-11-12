Где будет дождь 12 ноября — прогноз погоды от синоптиков

Погода осенью / © iStock

Реклама

В среду, 12 ноября, в Украине будет преимущественно пасмурная погода с дождями. В юго-восточной части страны ночью и утром туманы.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

«Ночь будет теплой, как для этого времени, а прогревание воздуха днем незначительным», — отмечается в сообщении.

Реклама

Облачно с прояснениями. Предупреждают синоптики и о небольших дождях. Ночью и утром в юго-восточных областях местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла; днем 5-10 °, на юге и востоке 8-13 °.

Какая погода будет в Киеве

В Киеве и области 12 ноября будет облачно с прояснениями. Ожидается:

незначительный дождь;

ветер северо-западный, 5-10 м/с;

температура по области ночью 3-8° тепла, днем 5-10°, в Киеве ночью и днем 6-8° тепла.

Раньше речь шла о том, когда в Украине ждать снег и похолодание. Об этом рассказала начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Так, на следующей неделе, 16 ноября, только в западных и северных областях будет прохладнее — +4°…+10° На юге страны: ночью +4°…+10°, а днем +10°…+16°. По словам Натальи Голени, в начале следующей недели температурный фон снова может повыситься на 2-3 градуса.

Реклама

О кардинальном похолодании речь не идет, поэтому и снега ожидать не стоит.