Где в Одессе можно получить прививку от COVID-19: адреса и телефоны

Где в Одессе можно получить прививку от COVID-19: адреса и телефоны

Делать прививки будут вакциной Coronavac производства КНР.

В воскресенье, 4 июля, с 9:00 до 18:00 в Одессе будут работать шесть центров массовой вакцинации населения против COVID-19.

Вакцинация проводится бесплатно, сделать прививки могут лица в возрасте от 18 лет. Для прививок используется вакцина CoronaVac (Sinovac, Китай).

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Для максимальной защиты от COVID-19 необходимо введение двух доз вакцины. Все пациенты, которые получили прививки, будут приглашены на ревакцинацию через 28 дней, после чего получат документ о вакцинации международного образца.

Адреса

- пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky (2-й этаж, над магазином "Антошка")

Телефоны: (048) 746 66 10, (063) 322 95 53;

- ул. Толбухина, 135, ТЦ "Мегадом" (корпус "Космос", 3-й этаж)

Телефон: (048) 788 97 04

- ул. Семена Палия, 93-а, ТРЦ "Семья", 2 этаж

Телефоны: (048) 794 86 57, (048) 755 03 57, (048) 755 03 60

- Михайловская площадь, 10, школа №1

Телефоны: (097) 319 19 98, (097) 367 30 96

- ул. Генерала Петрова, 34, школа-лицей №53

Телефоны: (073) 259 48 27, (073) 259 48 34, (073) 259 48 25;

- ул. Ильфа и Петрова, 15-а, школа №72

Телефоны: (048) 700 06 85

Для удобства населения можно предварительно записаться на прививку от COVID-19 на конкретное время:

- через медицинскую информационную систему Helsi;

- через круглосуточный колл-центр 15-50 (с мобильных — 0-800-50-15-50)

- по телефону семейного врача, с которым подписана декларация;

- через портал "Дія" или в мобильном приложении "Дія"

С начала эпидемии в регионе выявили 140 648 случая заболевания COVID-19. 2 975 заболевших скончались. 136 872 человек выздоровели, из них 103 — за последние сутки. Сейчас в Одесской области болеет 831 человек.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыл в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. Прививать препаратом украинцев начали 13 апреля. Первый транш должен быть 700 тысяч. Но Sinovac, как объясняют поставщики, физически не успевает. Поэтому Украина получила только 215 тысяч.

9 мая в Украину прибыла новая партия вакцины от коронавируса CoronaVac. Вакцину разработали совместно одна из крупнейших фармацевтических компаний Китая Sinovac, биомедицинский исследовательский институт Бутантан в Бразилии и индонезийская компания Biofarma.

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