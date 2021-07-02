Где в Одессе можно получить прививку от COVID-19: адреса и телефоны

Делать прививки будут вакциной Coronavac производства КНР.
В воскресенье, 4 июля, с 9:00 до 18:00 в Одессе будут работать шесть центров массовой вакцинации населения против COVID-19.
Вакцинация проводится бесплатно, сделать прививки могут лица в возрасте от 18 лет. Для прививок используется вакцина CoronaVac (Sinovac, Китай).
В Одессе откроют 6 центров вакцинации от COVID-19: адреса и телефоны
Для максимальной защиты от COVID-19 необходимо введение двух доз вакцины. Все пациенты, которые получили прививки, будут приглашены на ревакцинацию через 28 дней, после чего получат документ о вакцинации международного образца.
Адреса
- пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky (2-й этаж, над магазином "Антошка")
Телефоны: (048) 746 66 10, (063) 322 95 53;
- ул. Толбухина, 135, ТЦ "Мегадом" (корпус "Космос", 3-й этаж)
Телефон: (048) 788 97 04
- ул. Семена Палия, 93-а, ТРЦ "Семья", 2 этаж
Телефоны: (048) 794 86 57, (048) 755 03 57, (048) 755 03 60
- Михайловская площадь, 10, школа №1
Телефоны: (097) 319 19 98, (097) 367 30 96
- ул. Генерала Петрова, 34, школа-лицей №53
Телефоны: (073) 259 48 27, (073) 259 48 34, (073) 259 48 25;
- ул. Ильфа и Петрова, 15-а, школа №72
Телефоны: (048) 700 06 85
Для удобства населения можно предварительно записаться на прививку от COVID-19 на конкретное время:
- через медицинскую информационную систему Helsi;
- через круглосуточный колл-центр 15-50 (с мобильных — 0-800-50-15-50)
- по телефону семейного врача, с которым подписана декларация;
- через портал "Дія" или в мобильном приложении "Дія"
С начала эпидемии в регионе выявили 140 648 случая заболевания COVID-19. 2 975 заболевших скончались. 136 872 человек выздоровели, из них 103 — за последние сутки. Сейчас в Одесской области болеет 831 человек.
Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыл в Киев.
25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. Прививать препаратом украинцев начали 13 апреля. Первый транш должен быть 700 тысяч. Но Sinovac, как объясняют поставщики, физически не успевает. Поэтому Украина получила только 215 тысяч.
9 мая в Украину прибыла новая партия вакцины от коронавируса CoronaVac. Вакцину разработали совместно одна из крупнейших фармацевтических компаний Китая Sinovac, биомедицинский исследовательский институт Бутантан в Бразилии и индонезийская компания Biofarma.