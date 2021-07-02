Де в Одесі можна отримати щеплення від COVID-19: адреси та телефони

Де в Одесі можна отримати щеплення від COVID-19: адреси та телефони

Робити щеплення будуть вакциною Coronavac виробництва КНР.

У неділю, 4 липня, від 9:00 до 18:00 в Одесі будуть працювати шість центрів масової вакцинації населення проти COVID-19.

Вакцинація проводиться безкоштовно, зробити щеплення можуть особи віком від 18 років. Для щеплень використовується вакцина CoronaVac (Sinovac, Китай).

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Для максимального захисту від COVID-19 необхідно введення двох доз вакцини. Всі пацієнти, які отримали щеплення, будуть запрошені на ревакцинацію через 28 днів, після чого отримають документ про вакцинацію міжнародного зразка.

Адреси

- пров. Семафорний, 4, ТЦ Fontan Sky (2-й поверх, над магазином "Антошка")

Телефони: (048) 746 66 10, (063) 322 95 53;

- вул. Толбухіна, 135, ТЦ "Мегадом" (корпус "Космос", 3-й поверх)

Телефон: (048) 788 97 04

- вул. Семена Палія, 93-а, ТРЦ "Сім'я", 2 поверх

Телефони: (048) 794 86 57, (048) 755 03 57, (048) 755 03 60

- Михайлівська площа, 10, школа №1

Телефони: (097) 319 19 98, (097) 367 30 96

- вул. Генерала Петрова, 34, школа-ліцей №53

Телефони: (073) 259 48 27, (073) 259 48 34, (073) 259 48 25;

- вул. Ільфа і Петрова, 15-а, школа №72

Телефони: (048) 700 06 85

Для зручності населення можна попередньо записатися на щеплення від COVID-19 на конкретний час:

- через медичну інформаційну систему Helsi;

- через цілодобовий колл-центр 15-50 (з мобільних - 0-800-50-15-50);

- за номером телефону сімейного лікаря, з яким підписано декларацію;

- через портал "Дія" або в мобільному додатку "Дія"

Від початку епідемії в регіоні виявили 140 648 випадки захворювання COVID-19. 2 975 хворих померли. 136 872 осіб одужали, з них 103 - за останню добу. Наразі в Одеській області хворіють 831 осіб.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca, який 23 лютого прибув до Києва.

25 березня до України прибула китайська вакцина проти COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac. Щеплювати цим препаратом українців почали 13 квітня. Перший транш мав би бути 700 тисяч. Але Sinovac, як пояснюють постачальники, фізично не встигає. Тому Україна отримала лише 215 тисяч.

9 травня до України прибула нова партія вакцини від коронавірусу CoronaVac. Вакцину розробили спільно одна з найбільших фармацевтичних компаній Китаю Sinovac, біомедичний дослідницький інститут Бутантан у Бразилії та індонезійська компанія Biofarma.

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