Где в Украине самые большие проблемы с укрытиями

С начала полномасштабного российского вторжения украинцы столкнулись с нехваткой укрытий, защитных сооружений, бомбоубежищ. Имевшиеся в большинстве своем были в неудовлетворительном состоянии, неподготовленные или вообще недоступные для людей. После случая в Киеве с закрытой дверью в укрытие власти занялись проверкой и обустройством хранилищ.

Какая ситуация в городах с укрытиями - сообщил заместитель главы ОПУ Алексей Кулеба.

"Город Запорожье, Сумская область, Конотопский район, город Сумы, Житомирский район Житомирщины, Белоцерковский район Киевщины, города Киев, Херсон, Чернигов, Одесса, Николаев, Харьков, Конотоп, Белая Церковь. В этих городах работа должностных лиц, отвечающих за состояние, признана неудовлетворительной. Это означает, что СНБО своим решением в соответствии со своими полномочиями, по каждому органу определится в течение недели с дисциплинарными решениями, которые касаются руководящих должностей в этих регионах и городах и отвечают за это направление работы. В течение недели будут приняты решения по этим должностным лицам", — сказал он.

Напомним:

В пятницу, 23 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, на котором были рассмотрены три актуальных темы, среди которых — наведение порядка с бомбоубежищами в Украине.

По данным Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины, в начале 2022 года в Украине на учете состояло чуть более 21 тысячи защитных сооружений гражданской защиты, из которых 74% были оценены как готовые и ограниченно готовые к использованию по назначению, 26% — не были. готовы вообще. За несколько месяцев до полномасштабного вторжения России, в феврале ГСЧС сообщала об этой проблеме и отмечала, что самое плохое состояние готовности защитных сооружений тогда было в Полтавской, Киевской, Сумской и Харьковской областях.

В конце июля Верховная Рада приняла закон об обеспечении требований гражданской защиты при планировании и застройке территорий. Документ, среди прочего, предусматривает обязательное размещение сооружений гражданской защиты (укрытий, хранилищ, бомбоубежищ) при строительстве объектов, на которых будут постоянно находиться более 50 человек или периодически находиться более 100 человек. Это могут быть жилые и офисные дома, больницы, школы, торговые центры и т.д. В августе закон уже подписал президент Владимир Зеленский.

А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключает кадровые решения после скандала с состоянием бомбоубежищ в Украине.

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