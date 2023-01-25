Генпрокурор уволил пять руководителей областных прокуратур

Руководители написали заявления на увольнение по собственному желанию.

Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказы об освобождении от должностей руководителей Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областных прокуратур.

Об этом 25 января сообщили в Офисе генерального прокурора.

Отмечается, что руководители написали заявления об увольнении по собственному желанию.

Запорожскую областную прокуратуру возглавлял Виктор Приходько, Кировоградскую – Владимир Твердохлеб, Полтавскую – Антон Столетний, Сумскую – Алексей Тубелец, Черниговскую – Сергей Василина.

Напомним, в последние дни во всех ветвях украинской власти продолжаются чистки. Должностей лишаются должностные лица от местного до государственного уровней. ТСН.ua собрал все, что известно о резонансных увольнениях.

Глава Киевской ОВА занял место Тимошенко в Офисе Президента

Читайте также: