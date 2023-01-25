Генпрокурор звільнив п’ять керівників обласних прокуратур

Керівники написали заяви на звільнення за власним бажанням.

Генеральний прокурор Андрій Костін підписав накази про звільнення з посад керівників Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Чернігівської обласних прокуратур.

Про це 25 січня повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що керівники написали заяви на звільнення за власним бажанням.

Запорізьку обласну прокуратуру очолював Віктор Приходько, Кіровоградську - Володимир Твердохліб, Полтавську - Антон Столітній, Сумську - Олексій Тубелець, Чернігівську - Сергій Василина.

Нагадаємо, останніми днями в усіх гілках української влади тривають чистки. Посад позбуваються високопосадовці від місцевого до державного рівнів. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про резонансні звільнення.

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