Генпрокурор звільнив п’ять керівників обласних прокуратур

Керівники написали заяви на звільнення за власним бажанням.
Генеральний прокурор Андрій Костін підписав накази про звільнення з посад керівників Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Чернігівської обласних прокуратур.
Про це 25 січня повідомили в Офісі генерального прокурора.
Зазначається, що керівники написали заяви на звільнення за власним бажанням.
Запорізьку обласну прокуратуру очолював Віктор Приходько, Кіровоградську - Володимир Твердохліб, Полтавську - Антон Столітній, Сумську - Олексій Тубелець, Чернігівську - Сергій Василина.
Нагадаємо, останніми днями в усіх гілках української влади тривають чистки. Посад позбуваються високопосадовці від місцевого до державного рівнів. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про резонансні звільнення.
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