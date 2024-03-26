ГПСУ обратилась к украинцам из-за пробок на границе с Польшей

Только за последние дни пассажиропоток в обоих направлениях увеличился на 8 тысяч.

Украинские пограничники рекомендуют нашим гражданам прокладывать маршрут в Польшу через "Смольницы", "Грушево", "Рави-Русской" и "Угриневое".

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Как отмечается, с приближающимися Пасхальными праздниками на границе с Польшей растет поток лиц и транспорта. Только за последние дни пассажиропоток в обоих направлениях увеличился на 8 тысяч.

Для пересечения границы легковушками и автобусами путники чаще всего выбирают пункты пропуска "Краковец" и "Шегини". Поэтому перед этими пунктами пропуска наблюдается накопление транспорта.

Вместе с тем пограничники периодически фиксируют очереди также на въезд в Украину. Наименьшая динамика движения наблюдается в "Смольнице", "Грушеве", "Рави-Русской" и "Угриневе". В целях уменьшения времени ожидания в очередях рекомендуем гражданам выбирать эти пункты пропуска для пересечения границы”, — рассказали в ГПСУ.

Напомним, что в Польше резко отреагировали на заявление посла России относительно ракеты и игнорирования вызова в МИД.

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